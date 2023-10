Agostini punge il club: "Spalletti andato via per mancanza di garanzie da ADL"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli: "Non mi aspettavo il cambio di allenatore per il Napoli, ma ero convinto che Spalletti sarebbe poi rimasto. Ha preso una posizione molto dura, sono convinto che avrà chiesto di aumentare la qualità della rosa e non avrà avuto alcuna garanzia. Stesso dicasi per Giuntoli, che era un altro pilastro fondamentale del Napoli scudettato. Questa partenza, nonostante tutto, non me l'aspettavo. La squadra andava a memoria, ora qualcosa è cambiato e si è voluto subito trasformare drasticamente l'identità del gruppo. Era un percorso che si sarebbe dovuto compiere in maniera più graduale. Ci sono un po' di problemi.

Assenza Osimhen? Importantissima, darà più di qualche problema a Garcia. Ora tocca a Raspadori e a Simeone, che hanno voglia di farsi vedere e di mettersi in mostra. Devono rendere, ma devono essere aiutati anche da chi li manda in campo. De Laurentiis onnipresente? Quest'anno ha preso delle decisioni importanti, ci voleva più tempo prima di effettuare certi cambiamenti. Garcia non veniva da grandi risultati in Italia, ma aveva un curriculum accettabile. Ora dipende da lui riprendersi, al netto o meno della presenza di ADL agli allenamenti. ADL presenzia per dare un segnale di cura alla piazza e alla squadra".