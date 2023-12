AIA, Trefoloni a Dazn: “Contenti di Massa, rigore deve essere tale!”

GIOVANILI PRIMAVERA, FALLITO L'AGGANCIO AI PLAY-OFF: KO INTERNO CONTRO IL CROTONE Il Napoli Primavera è stato sconfitto in casa dal Crotone per 1-0 nella 11esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera è stato sconfitto in casa dal Crotone per 1-0 nella 11esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A CLAMOROSA RIMONTA IN EXTREMIS DEL CAGLIARI: PAVOLETTI IN ROVESCIATA RIBALTA IL SASSUOLO Il Sassuolo annusa il successo per quasi 90 minuti, ma viene raggiunto e addirittura superato ancora nei minuti di recupero dal Cagliari nel posticipo del lunedì sera della 15esima giornata all'Unipol Domus. 2-1 il finale, risultato arrivato... Il Sassuolo annusa il successo per quasi 90 minuti, ma viene raggiunto e addirittura superato ancora nei minuti di recupero dal Cagliari nel posticipo del lunedì sera della 15esima giornata all'Unipol Domus. 2-1 il finale, risultato arrivato...