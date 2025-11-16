Albertini: "Inter e Milan si giocheranno lo scudetto col Napoli. Juve e Roma più indietro"

"Nel derby non esiste una favorita: è una partita che sfugge a ogni pronostico e ha un fascino unico". Non ha dubbi Demetrio Albertini, uno che di stracittadine se ne intende e che ha giocato in carriera quelli di Barcellona, di Madrid e di Roma. La sfida fra Inter e Milan la definisce "speciale". Una partita da tripla e che domenica sera varrà punti importanti per la zona alta della classifica. I nerazzurri guidano la graduatoria insieme alla Roma mentre i rossoneri invece seguono a due punti di distanza.

Una partita fra due organici di livello e che potranno dare spettacolo in campo. Ma chi potrebbero essere gli uomini chiave? L'ex centrocampista del Milan di Sacchi e di Capello ha così risposto nel corso della sua intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Leao con le sue accelerazioni e Dimarco con i suoi cross" ha dichiarato. Inter-Milan sarà, come detto, una gara indicativa su chi potrà andare a guidare la classifica. Nerazzurri e rossoneri, secondo Albertini, saranno sempre in lotta, infatti, per contendersi la vittoria finale del campionato: "Indipendentemente da come finirà domenica si giocheranno il titolo con il Napoli. Juve e Roma sono un passo indietro".