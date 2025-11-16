TuttoJuve, Pavan: “Conte sta distruggendo alcuni giocatori che ora vogliono andar via”

Oggi alle 16:15Le Interviste
di Francesco Carbone

Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Conte sta distruggendo alcuni giocatori del Napoli che vogliono andare via. I metodi di Conte li conosciamo, andare a mille sempre, alcuni giocatori si sono scocciati e vorrebbero andar via, credo che da qui nasca l’insoddisfazione di Conte che vede un gruppo che non lo segue più come lo scorso anno.

È qualcosa di molto simile al terzo anno bianconero, dove si sono ottenuti risultati incredibili ma anche perse partite come in Europa League o Champions che si potevano vincere perché qualcuno non lo seguiva più come prima per limiti anche fisici".