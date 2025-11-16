Messi o Maradona? Sabatini sicuro: “Dico Diego! L'unico paragone che accetto è con Pelè”
Lionel Messi o Diego Armando Maradona? Un dibattito che prosegue da anni e che continua a dividere gli appassionati. Nell’ultima puntata di Viva el Fútbol, Antonio Cassano ha riportato la questione sul tavolo, rivolgendola a Walter Sabatini.
L’ex direttore sportivo di Roma, Inter e Palermo, tra le altre, non ha avuto dubbi: "Dico Maradona, perché rimbalzava in terra e cadeva con il pallone. Era talmente elastico, talmente potente, talmente forte. Naturalmente lo è stato anche Messi ma Maradona. Il Mondiale che vinse con l'Argentina è stato veramente di Maradona. Naturalmente lo ricordate ma il gol contro l'Inghilterra è stato quasi il simbolo di un popolo in un momento dove c'era una guerra in atto. Poi ha vinto due scudetti con il Napoli. L'unico paragone che accetto su Maradona è quello con Pelè“.
