Alisson a Sky: "Potevamo gestirla meglio! Serve migliorare in difesa e sul piano fisico"

vedi letture

Alisson Santos, attaccante del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la sconfitta contro l'Inter: "Dobbiamo guardare avanti e lavorare partita dopo partita, migliorando. Certo si poteva gestire meglio la gara perché stavamo vincendo".

Difficoltà dal punto di vista fisico?

"Dobbiamo lavorare tanto come del resto stiamo facendo ogni giorno. Giocando miglioreremo la condizione e cercheremo di vincere più partite".

Preoccupati dopo due sconfitte?

"Ci sono grandi giocatori in questa squadra e siamo contenti di giocare tutti insieme in questa squadra, sappiamo di avere qualità e di poter migliorare. Dobbiamo guardare avanti, migliorare da un punto di vista fisico e mentale".

Situazione migliorata dopo la gara col Como?

"Siamo migliorati rispetto alla gara con il Como, ma dobbiamo migliorare, non possiamo subire tanti gol e dobbiamo fare meglio anche in fase di non possesso".