Inter, Thuram a Dazn: "Troppo bello vincere così! Ma la strada è lunghissima"

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Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria sul Napoli, "Lautaro è il nostro capitano, il nostro leader, è tornato dal Mondiale e si è messo a disposizione. Sta ritrovando la forma, ci ha offerto la vittoria stasera. Vincere così è troppo bello".

Quanto ti mancava segnare?

"Avevo voglia di tornare protagonista, aiutare la squadra e ci sono riuscito".

Questa Inter è ancora più forte?

"Abbiamo tante partite quest'anno, proviamo a migliorare. La strada è ancora lunghissima, il campionato è duro".