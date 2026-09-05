Meret a Dazn: "Ci siamo abbassati troppo! È un rammarico uscire senza punti"

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Alex Meret, portiere del Napoli, ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta contro l'Inter: "Per come si era messa con il 2-0 subito... Già non è facile far gol qua, dopo averne fatti due è un rammarico essere usciti senza punti. C'è da migliorare su alcuni dettagli che ci hanno punito: è un peccato, ce la siamo giocata a viso aperto. Forse ci siamo abbassati un po' troppo perché loro hanno qualità nel mettere palla dentro, hanno fisicità. È sempre difficile difendere contro queste squadre. L'avevamo portata dalla nostra parte e c'è rammarico.

Sono due sconfitte che bruciano. Ce la siamo giocata a viso aperto oggi, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister: provare la prima pressione forte e poi difendere con ordine se c'era da abbassarsi. Ci siamo riusciti per gran parte della partita. Dobbiamo essere arrabbiati e rammaricati, ma non dobbiamo abbassare il livello di fiducia e di entusiasmo perché la stagione è appena iniziata, è lunga. Ora ci aspetta subito una grande partita in Champions League e vogliamo riprendere il cammino in campionato con delle vittorie. Bisogna reagire subito, non c'è tempo da perdere".