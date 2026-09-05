Inter, Jones in conferenza: "Chivu bravo a cambiare la gara! Non ci siamo arresi"

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Curtis Jones, centrocampista dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli: "Non ci siamo mai arresi, nonostante i due gol di svantaggio. E' stata una bella partita e alla fine è andata bene. Mi sto divertendo molto, lo staff e i compagni sono fantastici. Mi trovo bene con tutti, volevo essere parte di questo gruppo e voglio dimostrarlo in campo nelle occasioni che avrò".

Stai mostrando anche già una buona leadership:

"Mi sento semplicemente parte di questa squadra, amo il club in cui gioco. Cerco di aiutare la squadra al meglio che posso".

È stata una grande partita:

"Il mister è stato bravo nel cambiare determinate cose a partita in corso, non ci siamo mai arresi e questo è stato il nostro miglior segnale", le parole di Jones riportate da FcInter1908.it.