La moviola di Marelli: "Lautaro da espulsione! Gol Thuram? Rrahmani a terra, ma è regolare"

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Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di Dazn ha commentato i principali episodi arbitrali di Inter-Napoli 3-2. Di seguito la sua moviola della partita.

Lautaro Martinez da doppia ammonizione

"Lautaro ha rischiato la prima espulsione della stagione. Non c'è nulla nel contatto con Rafa Marin, si lamenta molto Lautaro e viene giustamente ammonito, proprio perché ha gesticolato platealmente verso Sozza. Due minuti dopo, Lautaro rischia molto perché col braccio sinistro va a contatto con Rafa Marin. Sozza guardava proprio in quella direzione, faccio fatica francamente a capire perché non sia intervenuto, questa bracciata non c'entrava nulla con la partita e non c'era la possibilità di giocare il pallone che era più verso Rafa Marin".

Rrahmani a terra sul gol del 2-2 di Marcus Thuram

"Rrahmani, dopo aver rinviato il pallone di testa, rimane a terra. Non c'è contatto con nessuno, solamente un contatto col pallone. In queste circostanze non è necessario interrompere il gioco, soprattutto se nell'immediatezza viene segnata una rete. In caso di contrasto, l'arbitro avrebbe dovuto fermare l'azione, in questo caso non è necessario anche se il giocatore è nell'area piccola".

Rigore su Pio Esposito nel primo tempo?

"Rrahmani ha rischiato molto nel primo tempo ma lui e Pio Esposito si trattengono a vicenda. Rrahmani ha rischiato perché si è disinteressato del pallone, sarebbe stato oltremodo punitivo fischiare in un verso o nell'altro".