Borghi su Allegri: "Idee non ai massimi livelli. Anche al Milan disse farò 433 e poi…”

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Stefano Borghi, giornalista, ha commentato a Cronache di Spogliatoio l'arrivo ormai prossimo di Max Allegri sulla panchina del Napoli: “Allegri e Tare si presentano dicendo che Milan avrebbe giocato 433 con un 9 vero ed il pressing alto. Il contrario di quanto visto. Il Milan sembrava sorprendere, compatto, dei risultati erano arrivati con individualità e spirito di gruppo. Il grave errore della gestione tecnica è stato non costruire nulla su questa base. Il Milan è stato lo stesso come proposta dalla seconda all’ultima ed il rendimento scende nella seconda parte e si è sciolto alla fine. A me sorprende la scelta del Napoli.

ADL avrà detto che si vince con tecnici esperti, non avrò l’avanguardia ma l’esperienza, ma sembrava andare verso la dimensione europea. Con Allegri prendi un tecnico discusso da tempo, un’idea non certo ai massimi livelli ora. Sorprende. La rosa può adattarsi, magari stavolta può fare davvero il 433 alto, ma finché non lo vedo non ci credo e pure se lo vedo penso di sbagliarmi… ma gli uomini li ha. Gli esterni nel suo calcio non hanno trovato spazio negli ultimi anni. Leao, Pulisic, ma pure Chiesa ha sofferto e pure i 9, Vlahovic non è migliorato. Quello che va detto è che nonostante una stagione del genere trova la panchina del Napoli”.