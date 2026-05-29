Garics: "Mourinho mi voleva nell'Inter del Triplete, poi andò a Madrid..."

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Alla Libreria Feltrinelli a Padova si è tenuta la presentazione del libro "I 98 eroi dell'Austria" (scritto da Raffaele Campo), che racconta dei protagonisti del mondo del calcio austriaco passati dall'Italia. Fra di essi c'è Gyorgy Garics, che ha parlato a Tmw.

Nel libro parli di qualche retroscena di mercato.

"Due anni prima di firmare con il Napoli potevo firmare con il Chievo, ma preferii aspettare di essere pronto. Quando firmai per il Napoli c'era anche il Torino su di me. Poi Mourinho mi seguiva da tempo e mi voleva all'Inter: non fosse andato al Real Madrid, sarei diventato nerazzurro. Avevo fatto un bel campionato e in squadra con me c'era Costinha. Lui mi diceva sempre che Mou mi voleva e la dirigenza poi mi diede conferma che se fosse rimasto sarei andato all'Inter".