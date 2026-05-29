Alvino: "Agenti Italiano dopo aver incontrato ADL si erano presi una pausa"

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Il giornalista Carlo Alvino su Radio Crc ha parlato di com'è andata la trattativa tra Italiano e il Napoli: "Italiano con i suoi agenti dopo il confronto di martedì in cui tutti hanno ascoltato quello che avevano da dire, si sono presi una pausa. E se ti prendi una pausa quidni vul dire che nn sei convinto quindi non scherziamo e non raccontiamo frottole. Non cadete nella trappola, tifosi" le sue parole rispondendo ad alcuni messaggi di tifosi che avevano criticato Adl per il comportamento su Italiano prima di andare su Allegri. "Non è andata assolutamente così", ha chiarito Alvino.