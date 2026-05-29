Braglia sicuro: "Allegri lo scudetto al Napoli lo vedrà col binocolo"

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Alla radio di Tuttomercatoweb.com è arrivato il momento di Simone Braglia, ex portiere tra le altre di Genoa, Milan e Como. E ha cominciato dalla finale di Champions: "Vince l'Arsenal perché è una squadra da partita secca. Perché non ti fa giocare. E poi dietro sono più compatti del PSG. Il portiere è più forte quello dell'Arsenal poi".

Napoli, è fatta per Allegri:

"lo lo avevo detto, perchè è la squadra per lui. Allegri è fatto non per valorizzare una squadra, ma se lo metti in un contesto già rodato, secondo me è il suo ambiente. Come è stato alla Juve dopo Conte e al Milan. Non è mai cambiato Allegri. Ancelotti, Gasperini sono cambiati, lui è uno all'antica, non si è modernizzato, gioca solo per non prenderle mentre il campionato quest'anno ha detto altro".

Avrà l'obbligo di vincere?

"Si, ma per me lo vede col binocolo lo Scudetto, che andrà alla Roma o all'Inter".