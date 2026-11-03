Allegri da esonero? Impallomeni: "Squadra forte a fiammate! Deve recuperare infortuni"

Stefano Impallomeni difende Allegri e invita ad aspettare il recupero degli infortunati, ma avverte sui rischi della sfida contro la Lazio

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continua a far discutere dopo i risultati deludenti delle ultime settimane. Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi giornalista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso la propria posizione sull'eventualità di un esonero del tecnico azzurro. Secondo Impallomeni, la squadra ha mostrato qualità soltanto a tratti, ma merita di essere valutata una volta recuperati gli infortunati. Attenzione, però, al prossimo impegno di campionato contro la Lazio, che potrebbe rendere ancora più complicata la situazione.

Impallomeni: "Allegri deve rimanere, ma una sconfitta con la Lazio peserebbe tantissimo"

"È una squadra che a fiammate ha dimostrato di essere forte. Dobbiamo vederla al completo, con tutti gli infortunati fuori. Per me deve rimanere, chi vai a prendere ora? Se dovesse perdere contro la Lazio, però, sarebbe una sosta pesantissima", le parole di Stefano Impallomeni.