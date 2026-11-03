Capello: "Ho detto a Mbappé che è facile segnare al Barça". E svela la risposta

Fabio Capello racconta il dialogo con Mbappé al Pallone d'Oro sulla difesa alta del Barcellona e svela la risposta dell'attaccante francese

Fabio Capello ha raccontato un curioso retroscena che riguarda Kylian Mbappé, protagonista con una doppietta nel recente Clásico vinto dal Real Madrid contro il Barcellona. L'ex allenatore, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha svelato di aver parlato con l'attaccante francese durante la cerimonia del Pallone d'Oro, sottolineando quanto possa essere semplice attaccare la linea difensiva altissima della squadra di Hansi Flick. Una considerazione alla quale Mbappé ha risposto con un'osservazione tutt'altro che banale.

Capello svela il dialogo con Mbappé: "Gli ho detto che è facile giocare contro il Barça. Lui mi ha risposto..."

"Ho parlato con Mbappé alla serata del Pallone d'Oro e gli ho detto: 'Facile giocare contro un avversario che fa il fuorigioco a metà campo'. E lui: 'Sì, sono andato due volte in fuorigioco, ma altre volte invece sono andato in porta...'". Capello ha poi analizzato le difficoltà difensive del Barcellona, spiegando perché la strategia di Flick possa diventare particolarmente rischiosa contro avversari di alto livello: "Il Barcellona ha avuto tante occasioni? Anche il Real ha avuto diverse occasioni nel Clásico. Quando il Barcellona affronta una squadra avversaria con giocatori veloci, va in difficoltà. Con questo fuorigioco a centrocampo e tutto quello spazio lì dietro, se trovi una squadra con una certa qualità tecnica, come PSG e Real Madrid, ti castigano, non sbagliano".