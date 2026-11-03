Benitez al posto di Allegri? Paganin: "La vedo dura, mica verrebbe gratis..."

Antonio Paganin si esprime sulle possibili alternative ad Allegri per la panchina del Napoli, soffermandosi sull'ipotesi Benitez

Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, per commentare il momento dell'Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. L'ex difensore nerazzurro si è soffermato anche sulle possibili soluzioni per la panchina del Napoli in caso di addio a Massimiliano Allegri, esprimendo alcune perplessità sull'ipotesi di un ritorno di Rafa Benitez nelle vesti di supervisore.

Pioli, Montella e Benitez per il Napoli post-Allegri: chi potrebbe essere meglio?

"La vedo dura mettere un supervisore come Benitez a una figura carismatica come Allegri, come lo è stato per Gasperini a Roma. Benitez poi mica verrebbe gratis. Invece di un consulente, prenditi direttamente un allenatore nuovo".

Come giudichi la prestazione dell'Inter nel derby e la gestione di Chivu?

"È la prima volta che ho avuto la sensazione di una squadra piatta. Nel derby non ha dato la sensazione di essere l'Inter che conosciamo. Ha fatto grandissima fatica a reagire. Forse ha dato per scontato che la gara fosse più semplice del previsto. Pensavano già di tagliarli fuori, invece è arrivata una bella scoppola. Forse un po' di presunzione inconscia. Sei andato incontro a novanta minuti incolori. Chivu? Dà sempre l'impressione di avere lo spogliatoio dalla sua, un rapporto amichevole che a volte non porta a unità d'intenti. Sembra molto legato al gruppo, domenica però è sembrata una squadra piatta, che ha fatto fatica a reagire. Vorrei capire cosa ha detto nell'intervallo, per capire se c'è un eccessivo rispetto o se ha alzato la voce per dare una scossa al gruppo".