Perinetti: "Mercato e infortuni condizionano tutto. Napoli rischia stagione anonima"

Giorgio Perinetti analizza Juventus-Napoli, sottolineando la reazione dei bianconeri e le difficoltà degli azzurri tra infortuni e mercato

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha analizzato la vittoria della Juventus contro il Napoli, sottolineando i segnali di crescita della formazione di Luciano Spalletti. Perinetti si è soffermato anche sul momento negativo degli azzurri, evidenziando come i numerosi infortuni e le difficoltà sul mercato stiano condizionando la stagione della squadra di Massimiliano Allegri.

Perinetti: "Napoli falcidiato dagli infortuni, senza una reazione sarà un campionato anonimo"

"La giornata di campionato ci ha regalato Juventus-Napoli. Una vittoria, quella bianconera, che è coincisa con una prestazione migliore sul piano caratteriale. Non dissolve tutti i problemi, ma è stata una vittoria importante. La squadra ha reagito ai richiami di Spalletti. Il Napoli l’anno scorso ha avuto tanti infortuni, quest’anno continua ad averne. L’impossibilità di fare mercato ha condizionato tutto e gli infortuni continuano a falcidiare la squadra. Bisogna raccogliere le forze per reagire, altrimenti sarà un campionato anonimo", le parole di Giorgio Perinetti.