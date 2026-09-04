Chivu elogia Allegri: "Non sono tra quelli che dimentica 6 Scudetti e due finali Champions"

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Cristian Chivu tesse le lodi di Massimiliano Alllegri. L'allenatore dell'Inter, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli, si è espresso così sull'omologo del Napoli: “Io sono uno di quelli che, per quello che rappresenta Allegri per il calcio italiano, ha una stima altissima. Spesso qualcuno mette in discussione cosa rappresenta, ma non dimentico sei scudetti, due finali di Champions fatte, tanti trofei, l’esperienza di chi noi allenatori giovani abbiamo tanto da imparare. Non serve ricordare che l’anno scorso con lui non abbiamo vinto, è un dato di fatto.

Ci siamo rialzati e abbiamo continuato verso il nostro grande obiettivo: è una maratona e alcune partite si possono perdere. Fa male in certi casi, ma non abbiamo perso di vista l’obiettivo e l’abbiamo raggiunto nonostante qualche sconfitta, arrivate soprattutto contro Allegri. Sia noi che il Napoli abbiamo l’ambizione giusta nel proseguire questo cammino e far vedere che siamo competitivi fino in fondo”.