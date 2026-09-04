Sky, Zancan: "Il Napoli ha più da perdere di tutte le big nel prossimo turno"

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Federico Zancan si è proiettato al big match di domani sera contro l'Inter.

Federico Zancan, giornalista e telecronista Sky, si è proiettato al prossimo match del Napoli contro l'Inter, soffermandosi ai microfoni dell'emittente satellitare: "Chi ha più da perdere nella prossima giornata di campionato è il Napoli, che è quella che si è già fermata, avrà l'Arsenal dopo e rischia di entrare in un momento negativo se dovesse perdere.

L'Inter invece ha dominato con Monza e Cagliari, anche se si vede che è ancora in fase di rodaggio. Negli ultimi anni il Napoli ha dato parecchi problemi all'Inter, che però è la squadra che ha le maggiori certezze".