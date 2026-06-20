Frosinone, Raimondo su Lucca: “Gran giocatore, ma Napoli piazza difficile e molto esigente”

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Antonio Raimondo su Lorenzo Lucca: “Grande giocatore, ma giocare a Napoli non è semplice”

Antonio Raimondo, protagonista e punto di riferimento dell’attacco del Frosinone neopromosso in Serie A, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport parlando di alcuni colleghi che potrebbe ritrovarsi ad affrontare nella prossima stagione nel massimo campionato. Tra i nomi citati anche quello di Lorenzo Lucca, attaccante che nell’ultima annata ha avuto poco spazio con la maglia del Napoli, ma che resta un profilo di grande interesse nel panorama italiano.

Il giudizio su Lucca e la pressione del Napoli

Raimondo ha espresso parole di stima nei confronti del centravanti, sottolineandone il valore nonostante le difficoltà di minutaggio: “È un grande giocatore, anche se quest’anno non ha trovato tanto spazio nel Napoli. Ma non è semplice: parliamo di una piazza che ti mette pressione e chiede veramente tanto”.