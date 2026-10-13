Villarreal, Mourino: “Il gol degli azzurri ci ha dato la scossa. Ecco cosa ci siamo detti prima”

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Santiago Mourino, MVP di Villarreal-Napoli, racconta la reazione degli spagnoli dopo il vantaggio azzurro e l'importanza della vittoria.

Santiago Mourino è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Villarreal contro il Napoli in Champions League. Il difensore uruguaiano ha realizzato uno splendido gol, decisivo per il momentaneo 2-1 dei padroni di casa, prima della rete di Oluwaseyi che ha chiuso definitivamente i conti. Premiato come MVP della partita, Mourino ha commentato il successo ai microfoni dei media spagnoli, sottolineando l'importanza della reazione della squadra dopo l'iniziale vantaggio degli azzurri.

Villarreal-Napoli, Mourino spiega la reazione degli spagnoli: “Si sarebbe deciso tutto nei dettagli”

Il difensore del Villarreal ha raccontato come la squadra avesse preparato la sfida, evidenziando anche il nervosismo accumulato per i precedenti risultati in Champions League: “Ne abbiamo parlato prima della partita; tutto si sarebbe deciso nei dettagli. È una gioia immensa e una grande motivazione per il gruppo. Quello che ci stava succedendo in Champions League era che non riuscivamo a vincere... un po' di nervosismo”. Mourino si è poi soffermato sulla reazione al gol del Napoli e sulla soddisfazione per il riconoscimento individuale: “Gol del Napoli? Ci hanno dato la scossa e la squadra ha saputo come reagire. Era estremamente importante cercare di chiuderla e ci siamo riusciti. Vediamo se possiamo continuare su questa strada. MVP? Sono felice di dare il mio contributo, è una gioia immensa”.