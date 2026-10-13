Villarreal-Napoli, Caressa stronca De Bruyne: “Ha camminato per tutto il secondo tempo"

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Caressa commenta De Bruyne dopo Villarreal-Napoli: dubbi sulla condizione del belga nel secondo tempo.

Fabio Caressa ha espresso alcune perplessità sulla condizione di Kevin De Bruyne durante la telecronaca di Villarreal-Napoli, sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e terminata 3-1 per gli spagnoli. Il telecronista di Sky Sport ha posto l'attenzione soprattutto sulla prestazione del centrocampista belga nella ripresa, sottolineando le difficoltà mostrate dal giocatore in una serata particolarmente complicata per la formazione di Massimiliano Allegri.

Villarreal-Napoli, Caressa solleva dubbi sulla condizione di De Bruyne

Durante il secondo tempo, Caressa ha commentato così la prova dell'ex Manchester City: “De Bruyne ha camminato per tutto il secondo tempo, non so se non stesse benissimo o meno”. Un'osservazione che accende interrogativi sulla condizione fisica del belga, senza però fornire indicazioni certe sull'esistenza di eventuali problemi. La prestazione di De Bruyne si inserisce nel quadro di una ripresa difficile per il Napoli, che non è riuscito a reagire alla formazione spagnola.