Alvino: "A Castel Volturno bella atmosfera, il resto sono chiacchiere!"

"Il Napoli cerca la giusta concentrazione isolandosi dal chiacchiericcio esterno che dà fastidio. Fortunatamente il Napoli si concentra sul lavoro in vista della gara importantissima di sabato al Maradona contro l'Atalanta. Già li leggo, "il Napoli non faràsold out, la notizia è questa, il tifo abbandona la squadra". Ma non sarà così. Prendete questi articoli e metteteli da parte. Il Napoli che tifa sabato sarà presente e occuperà fino all'ultimo posto per supportare gli azzurri".

Inizia così l'appuntamento di oggi di Carlo Alvino su Radio Crc che poi, sul rientro di Conte, aggiunge: "A Castel Volturno c'è una bella atmosfera, c'è voglia di lavorare, di riprendere quel discorso che si è interrotto prima di Bologna. Il resto sono chiacchiere inutili e velenose perché questi quando il Napoli è in alto soffrono maledettamente. Allora l'unica arma che abbiamo è l'unità. Restiamo uniti e respingiamo questi attacchi".