Ranocchia: "Conte? Lo conosco bene, altro che fase di down. Non è così"

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando anche delle favorite per la lotta al titolo.

"L’Inter per me era e rimane la favorita. Il Napoli viene dato in confusione, ma so per certo che Conte non mollerà un centimetro fino all’ultima partita. La Roma mi ha sorpreso, perché quello di Gasperini è un calcio che richiede del tempo per essere metabolizzato e non mi aspettavo potesse essere così in alto già ora. Il Milan ha un vantaggio importantissimo non giocando le coppe, sicuramente conta nell’economia della lotta scudetto. Saranno queste quattro a giocarsela".

Conte è quello di sempre?

"Assolutamente sì. Il Napoli sta faticando un po’, ma è lì e non a dieci punti dalla prima. Lui è lo stesso allenatore che ho conosciuto io, sia in campo che fuori. Per l’opinione pubblica sta vivendo una fase di down, ma fidatevi: non è così".