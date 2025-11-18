Bologna, Cambiaghi: "Napoli ko? In casa da noi è tosta per tutti"

"Il livello che abbiamo raggiunto è alto". Non ha dubbi l'esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi, che si è raccontato questa mattina ai microfoni del La Gazzetta dello Sport, parlando della forza del gruppo: "Siamo uniti e ci vogliamo bene, c'è davvero una coesione quasi famigliare. In campo poi giochiamo un calcio che diverte, di alta intensità, alla ricerca del risultato sempre e contro tutti".

C'è chi parla di Scudetto...

"Noooo dài (sorride). Troppo... Oh, poi se arriva lo prendo: il calcio è strano... Noi dobbiamo continuare a fare della nostra casa il solito luogo sicuro e vivere tutto quel che di bello c'è. Cosa abbiamo dimostrato battendo il Napoli? Che al Dall'Ara è tosta per tutti, di essere attenti, saper sfruttare i momenti e tenere un risultato anche contro squadre più forti".

Quei due minuti con la maglia azzurra contro Israele?

"Non ho toccato palla ma non importa. Ero felice e concentrato. Mi sono ripetuto "È tutto vero Nic". Italiano mi ha detto: "Avrei pagato per poter vivere un'emozione". Anche a lui devo qualcosa. Cosa sogno adesso? La Champions. L'anno scorso non entrai in lista per il brutto infortunio al ginocchio: vorrei tornarci, conoscerla, canticchiare quella canzoncina...".