Del Genio: "ADL ha letto messaggi Whatsapp su Allegri, lo avvisavano..."

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Paolo Del Genio, giornalista, ha fatto una rivelazione a Linea Calcio su Canale 8: "De Laurentiis è uno dei pochi che ha la spunta blu su WhatsApp e so per certo che ha ricevuto messaggi che ho letto di alcuni amici che scrivevano al presidente di Allegri proponendogli alcune statistiche relative al suo recente passato. Io non ho mai scritto al presidente ma ripeto ho letto alcuni messaggi che ha ricevuto e che ha letto visto che c'era la spunta blu su Allegri e le sue statistiche recenti".

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