Allegri-Napoli, Del Genio: "Milan ultimo in dati importanti, numeri sono contro di lui"

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Paolo Del Genio, giornalista, interviene a Canale 8 ogni sera. Ieri a Linea Calcio ha detto: "ADL convinto da Allegri? Mah, se lo fosse stato non avrebbe tenuto in vita questo ballottaggio con Italiano, con alti e bassi e Italiano che per tutti era la prima scelta. Siamo arrivati a giovedì con Italiano in pole. La motivazione che avrebbe chiesto giorni di riflessioni e indispettito ADL… sinceramente quindi Allegri era la seconda scelta e solo per questo arriva? Tra l’altro cosa c’è di male a riflettere. Ora andiamo avanti e speriamo cambi, tutti i numeri sono contro di lui.

Il Milan è ultimo in tanti dati importanti. Spero intervenga sulla sua visione di calcio, nessuno fa più attesa e ripartenza. Poi 352 non ci sono i giocatori e dovresti tagliare tutti gli esterni. Spero siano già stati fatti questi discorsi da Manna. Perciò non capivo il ballottaggio con Italiano. Hanno parlato di idee di mercato con chi non allenerà il Napoli… Rabbia tifosi? ADL lo saprà largamente che per i tifosi tecnicamente non hanno gradimento. E credo sia arrivata a lui tramite sondaggi, le pagine del Napoli invase da 40-50mila messaggi a post ed anche personalmente”.