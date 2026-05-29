Rai, Rimedio su Allegri: “Ha idee tramontate, calcio s’è evoluto e lui non l’ha fatto”
Alberto Rimedio, giornalista e telecronista Rai, è intervenuto a Stile Tv per commentare la scelta del Napoli di puntare su Allegri come allenatore al posto di Conte. "Allegri al Napoli? L’idea di Allegri è ormai tramontata, c’è stata una evoluzione e lui non l’ha intercettata. E’ stato un grande allenatore, ma le ultime esperienze dicono che il calcio è andato in una direzione diversa. Poi parlerà il campo e ADL raramente ha sbagliato ed evidentemente c’è una base per ripartire”.
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