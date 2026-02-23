Alvino: "Al via class-action contro FIGC e AIA. Errori gravissimi, arbitri inadeguati vanno radiati"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della partita tra Atalanta e Napoli nel corso della trasmissione “Nun C’Accire Nisciuno”. Di seguito le sue parole: "Il disegno anti Napoli è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. La malafede è di chi non lo vede. De Laurentiis si sta facendo sentire da settimane e lo ha fatto anche ieri con i vertici dei vertici, perché è stufo di quanto sta accadendo. Manna ci ha messo la faccia perché lui è il Napoli, rappresenta la SSC Napoli e ha detto una cosa enorme a fine conferenza: "Allora dobbiamo pensare male...?" Lo ha detto lui, non io. Lo ha detto il Calcio Napoli. È il dirigente che rappresenta il Club. Grazie Chiffi... Anche il primo gol dell'Atalanta nasce da un fallo su Mazzocchi. La partita è stata falsata! Mi voglio fare promotore di una class-action contro Presidente di FIGC e Presidente AIA. Siamo sotto attacco. C'è un attacco politico nei confronti del Napoli. Questi direttori di gara vanno radiati, non sospesi. Vanno allontanati per sempre perché sono il male del calcio e vanno presi provvedimenti drastici se non sanno fare questo lavoro.

La decisione la deve prendere un bel commissario. Se sono scarsi, come si sente dire, allora devono andare a casa. È bello poi prendere un lauto stipendio a fine mese...Le decisioni sbagliate di queste dimensioni vanno al di là del campo. Aureliano e Chiffi devono essere allontanati dai campi di gioco! Se si condizionano i risultati sportivi si condizionano anche gli andamenti dei bilanci delle società. Qui sono in gioco posti di lavoro! Stanno giocando sporco sulla pelle di tanti lavoratori. Pensate a chi vive di stipendio nelle società. Stanno giocando sporco finanche su questo. Se al Napoli chiudi il rubinetto a causa di queste decisioni, vuol dire che state giocando sui posti di lavoro che il Club garantisce a tante persone. Questo è il lerciume che stanno portando avanti!"