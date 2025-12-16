Alvino difende Conte: "Tutti lo criticano solo perché è un vincente!"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Radio Crc questa mattina commentando le tante critiche rivolte al Napoli in questa settimana: "Tutti conoscono la causa delle sconfitte contro Benfica e Udine, non pensavo tutti fossero in possesso di questo patentino preso a Coverciano. Ora vado anche io. Sono tutti severissimi. Le tesi sono molteplici. Le voci sono diverse. Per tutti la causa è l'allenatore campione d'Italia, Antonio Conte.

Pare sia lui il vero responsabile. Io li ho sentiti, li ho visti, li ho letti e li ho trovati navigando sui social. Un vero e proprio esercito, inutili suggeritori, depositari della verità che con grande presunzione dicono la loro parlando delle scelte di formazione e dei cambi di Conte. Tutti presuntuosi che non aspettano altro che fare cosa? Puntare il dito e mirare, fare fuoco. Un gioco perverso al quale noi non ci accodiamo. Però pare che questo gioco piace a molti, a quelli per cui Conte non è simpatico, così come il Napoli".