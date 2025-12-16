Cannavaro: "Calma con le critiche, Conte è Conte! Del Napoli il difensore più bravo"

Incontro con la stampa per Fabio Cannavaro: "Chi vince la Serie A? Napoli. Anzi no siamo scaramantici, dico Inter", si legge aul Corriere dello Sport. Il campione del mondo nel 2006 dice: "I nerazzurri hanno una rosa leggermente superiore, ma il Napoli con tutti gli infortuni, decisamente troppi, è lì. Antonio sta sempre lì. E poi occhio a Allegri perché il Milan senza coppe è molto, molto pericoloso".

"Difensore preferito? Buongiorno. Perché salva le situazioni. E questo se fai il difensore è fondamentale, poi con Conte è cresciuto ancora. Champions? Vedremo, bisognerà stare molto attenti anche alla differenza rete. Supercoppa? Con questa formula, che non mi fa impazzire, non c’è una favorita. Il Napoli ce la può fare. Ripeto: nonostante tutta l’emergenza Conte sta sempre lì. E questo qualcosa vorrà dire. Faccio fatica a comprendere le critiche, davvero. Posso capire che il Napoli soffra i tanti impegni, ma i risultati parlano. Le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, Antonio è Antonio".