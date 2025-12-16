Del Genio: "Non chiedo il tiki-taka, ma 3-4 passaggi di fila per gli 1vs1 degli esterni"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Noi dobbiamo cercare di capire l'origine dei problemi che, credo io, potrebbe essere più di carattere tattico che fisico, altrimenti non mi spiego il fatto che a volte corri fino alla fine e altre no, quindi magari è uno squilibrio che va a intaccare anche la mente. Così gli avversari capiscono che noi la buttiamo lunga e così siamo più leggibili e ci vengono a pressare perché sanno che noi non alleniamo l'uscita dal basso che andrebbe alternata al lancio lungo di Milinkovic-Savic".

Sul ritorno di Lobotka: "Può incidere tanto, a volte lui si mette in mezzo ai centrali, sia col vecchio modulo che con questo, e aiuta la squadra in uscita. Lo ha sempre fatto. Così con lui c'è la voglia di cercare uscita, appoggi per arrivare ai nostri attaccanti in modo veloce. Non pretendo il tiki-taka ma 3-4 passaggi per permettere agli attaccanti di fare l'uno contro uno. Hojlund un po' sulle palle alte si batte ma gli altri no, come fanno?".