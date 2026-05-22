Alvino "Domenica l’ultimo ruggito del condottiero, facciamola diventare la notte di Conte!"

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"Resta l'orgoglio, resta la gratitudine, resta il boato di uno stadio, il Diego Armando Maradona, pronto a regalare ad Antonio Conte l'ultimo commovente tributo".

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato dell'addio di Antonio Conte al Napoli nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Domenica ci sarà l’ultimo ruggito del condottiero. Ci sono storie d'amore nel calcio che non si misurano con il tempo dei contratti, ma con l'intensità dei battiti del cuore. Quella tra il Napoli e Antonio Conte è stata una bella storia. È stato un biennio travolgente, oserei dire quasi una scossa elettrica che ha riacceso l'anima di un'intera città. Scossa elettrica culminata nella leggenda del quarto scudetto e perché no, anche nella vittoria della Supercoppa. Oggi con un anno di anticipo, domenica per amore di verità, la missione del nostro condottiero può dirsi compiuta. Resta l'orgoglio, resta la gratitudine, resta il boato di uno stadio, il Diego Armando Maradona, pronto a regalare ad Antonio Conte l'ultimo commovente tributo.

Non è un addio amaro, ma il congedo di un vincente che ha dato tutto e ha ricevuto tutto. Domenica, vi prego, voi che sarete lì lì sugli spalti del Diego Armando Maradona, celebriamo l'uomo Antonio Conte, il tecnico Antonio Conte, il condottiero Antonio Conte. Facciamola diventare la sua notte. Mi piacerebbe titolare ‘La notte di Antonio Conte’ e perché no la notte anche di Aurelio De Laurentiis che festeggerà proprio domenica il giorno dell'addio di Antonio Conte, il suo compleanno 77 anni. Lunga vita al presidente De Laurentiis".