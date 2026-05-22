Da Udine: "Al Maradona non per la scampagnata ma per vincere! Atta? Ecco quanto vale"

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"L'Udinese ci tiene a finire bene la stagione. Pensiamo che Runjaic proporrà la formazione migliore. Zanoli, Zaniolo e Ekkelenkamp non ci saranno".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuta la giornalista Monica Tosolini: "L'Udinese non farà la scampagnata. L'ultima prestazione casalinga non è piaciuta contro la Cremonese, c'è stata la festa finale, Runjaic ha anche detto che si va a Napoli per vincere. L'Udinese ci tiene a finire bene la stagione. Pensiamo che Runjaic proporrà la formazione migliore. Zanoli, Zaniolo e Ekkelenkamp non ci saranno. L'Udinese scenderà in campo con il 3-5-2, con cambi ruolo per ruolo: in attacco ci sarà Buksa, al posto di Kamara se la giocano Zemura o Arizala, Ehizibue torna sulla destra. In mediana ci sono Miller e Piotrowski; in difesa ci sarà Solet. Siamo tutti preparati a salutarlo per questo finale di stagione. Con il tecnico tedesco l'Udinese ha posto le basi per ambire all'Europa. Si vuole tenere il più possibile questo gruppo valido e sano. Serve qualche innesto in più, Davis non basta. L'obiettivo del prossimo anno è ambire qualcosa in più della parte sinistra della classifica.

Futuro Solet e Atta? Quando è arrivato a Udine era già da grande squadra, ha avuto un problema fisico che ha frenato il suo mercato. Ogni tanto stacca un po' la spina, ma è veramente un top player. Per Atta doveva essere la stagione della consacrazione, ha avuto alti e bassi. Merita una grande squadra. Lui si sente pronto ad andare in una grande.

Se può andare al Napoli? La dirigenza dice che farà di tutto per trattenerlo. Se un giocatore si sente di andare, come Kristensen, la società Udinese non può trattenerlo. Il suo valore è tra i 25-30 milioni di euro. Chi si può sedere sulla panchina del Napoli? Direi uno che conosce la piazza, come Maurizio Sarri".