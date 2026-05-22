Sky, Compagnoni svela: "Un personaggio molto vicino a Sarri mi ha detto che non ha ancora deciso"

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"De Bruyne. De Bruyne, se incrocia Sarri, rinasce e torna il giocatore straordinario di qualche anno fa".

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni ha parlato dell'addio al Napoli di Antonio Conte svelando un retroscena relativo a Maurizio Sarri, tra i possibili sostituti sulla panchina azzurra: “Ormai l’addio di Conte è il segreto di Pulcinella. Sarebbe un bellissimo abbraccio, anche perchè il pubblico di Napoli è riconoscente a Conte: ha vissuto due anni, il primo esaltante, il secondo comunque tra alti e bassi, ma non è stato un brutto anno, con la vittoria della Supercoppa e il secondo posto. Che esca in punta di piedi senza l’applauso del pubblico… io lo spero per Conte, insomma. Ripeto: il pubblico di Napoli sa essere generoso come affetto. Forse non c'è ancora stato l'incontro con De Laurentiis? Se non hanno firmato la rescissione, conta anche questo. Però, voglio dire, avrebbero anche potuto firmare in settimana. Tanto ormai, a meno che non ci sia qualcosa che ci sfugge, che non si mettano d’accordo sulla rescissione, non lo so. Però mi dicono anche di un Conte disposto a liberarsi quasi interamente dal contratto, perciò non credo sarà un problema trovare un accordo tra Conte e De Laurentiis".

Il sostiuto

"Se guardo alla rosa, è molto adatta a Sarri. Faccio un nome: De Bruyne. De Bruyne, se incrocia Sarri, rinasce e torna il giocatore straordinario di qualche anno fa. Il tridente Neres-Hojlund-Allison Santos è molto nelle corde di Sarri; la difesa, secondo me, è perfetta per Sarri. Però, da quanto ci dicono, credo che Sarri andrà all’Atalanta. Anche se ieri parlavo con un personaggio del calcio molto vicino a Sarri, che mi diceva che il mister non ha deciso. Anche perché poi deve rescindere con Lotito e non è una passeggiata".