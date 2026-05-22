Ancora niente Mondiali per l'Italia, Politano: "Per noi Over 30 l'ultima chance. Serve rifondare"

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L'esterno del Napoli ha giocato i primi 45' della partita contro la Bosnia Erzegovina.

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Radio CRC, Matteo Politano è tornato a parlare della dolorosa eliminazione dell'Italia nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026. L'esterno del Napoli ha giocato i primi 45' della partita contro la Bosnia Erzegovina.

"Faccio fatica a parlare della Nazionale, è stato brutto: per noi over30 era l'ultima occasione, quindi c'è stato tantissimo rammarico. Sono molto legato a mister Gattuso, gli voglio molto bene e mi è dispiaciuto tanto per lui e per tutti. Io credo che per ripartire nel calcio italiano, bisognerebbe rifondare dalle basi e dai settori giovanili: ci sono pochi italiani nei settori giovanili dei top club. Ci lamentiamo che in Italia non ci siano calciatori italiani, ma se non li facciamo crescere noi diventa difficile".