D’Alessandro: "Rammaricato! Lascia Napoli l’allenatore più temuto degli ultimi 30 anni”

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"Nuovo allenatore del Napoli? Se devo dire quello che, secondo me, il Napoli farà, dico Maurizio Sarri".

Il giornalista Massimo D’Alessandro è intervenuto nel corso di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Televomero: "Io sono rammaricato, perché credo che a lasciare il Napoli sia l’allenatore più temuto e rispettato degli ultimi 30 anni [Conte, ndr].

Nuovo allenatore del Napoli? Se devo dire quello che, secondo me, il Napoli farà, dico Maurizio Sarri. Ricordiamo che Sarri è ancora sotto contratto con la Lazio, ma avrà un incontro con Lotito dove tutto può accadere. Al momento [Sarri, ndr] risulta essere il preferito anche dei tifosi, ma c’è una questione di fantasmi del passato e di un’eredità bella pesante [di Conte, ndr] da raccogliere.

Spalletti in bilico alla Juve? Onestamente è incredibile, così come il fatto che a Torino stiano sognando un ritorno di Conte. Posso fare un nome per la panchina del Napoli? Stefano Pioli.

Chi vorrei in porta contro l’Udinese? Ho sempre preferito Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda Meret, ricordiamo che l’anno scorso ha rinnovato alla fine della stagione e non è che fossero arrivate offerte da grandi club: un motivo ci sarà.”