TuttoJuve, Pavan: “ADL sta cercando in tutti i modi di sbolognare Conte alla Nazionale”

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Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, ha commentato le voci che accostano Antonio Conte alla panchina della Nazionale italiana

Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, ha commentato le voci che accostano Antonio Conte alla panchina della Nazionale italiana, soffermandosi anche sulle recenti dichiarazioni del tecnico salentino e del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo Pavan, dietro queste dinamiche potrebbe esserci una strategia precisa del numero uno partenopeo: “Ho la netta sensazione che il presidente del Napoli De Laurentiis cerchi in tutti modi di sbolognare Antonio Conte alla nazionale. Possiamo dire quello che vogliamo, ma per esempio gli acquisti che ha fatto fare Conte come Lukaku si sono rivelati validi, ma sotto un certo punto di vista di dispendiosi e hanno portato il Napoli ad una situazione pericolosa di passivo”.

Il rapporto tra Conte e il Napoli

Nel suo intervento, Pavan ha poi approfondito il possibile scenario legato al futuro dell’allenatore, evidenziando come le esigenze di Conte possano non coincidere più con quelle della società: “Forse il presidente del Napoli vorrebbe un allenatore più accomodante e più gestibile e Conte è un vincente ma è anche un allenatore che ti chiede tanto e non so più se il Napoli voglia concedere tutte queste cose a Conte”.