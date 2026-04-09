Conte-Nazionale? Fedele: “Se va via, l’unico che mi stuzzica è Fabregas!”

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Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv, tracciando un quadro chiaro sul futuro del Napoli

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv, tracciando un quadro chiaro sul futuro del Napoli e del suo tecnico: “Futuro Napoli? La prima cosa sarà contenere i costi e fare un mercato differente, basato su giovani dall’ingaggio contenuto. Il Napoli deve virare, ha un’organizzazione incompatibile con quella del suo tecnico, al quale va riconosciuta la grande capacità di aver tenuto la squadra sempre sul pezzo”.

Il futuro di Conte e le possibili alternative

Fedele ha poi commentato la situazione di Antonio Conte, sottolineando il suo impatto sulla squadra e le prospettive future: “Futuro Conte? Grazie a Conte il Napoli non ha mai mollato, nemmeno quando era a -14 dall’Inter. Lui è un animale da campo, è stato un po’ infelice nella comunicazione, parlando della panchina dell’Italia. La Nazionale ha sempre un fascino particolare, non so se riuscirei però ad immaginarlo fuori dal calcio che conta per quattro anni. Eventuale sostituto a Napoli? Solo Fabregas mi stuzzica”.