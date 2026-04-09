Conte-Italia? Cugini: “Mi viene da ridere! Lasciò la Nazionale per i soldi del Chelsea”

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Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Mimmo Cugini.

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Mimmo Cugini.

Spalletti, è rinnovo. Quale la prima richiesta da fare alla Juve?

"Parecchio. E' una squadra quasi da rifondare. Intanto va risolta la questione Vlahovic, se puntare su di lui o no. E' evidente che cambia tanto, perché pre prendere un centravanti servono investimenti pesantissimi. E poi serve un grande centrocampista. Spalletti si è un po' adattato quest'anno, ma lui vorrà fare il 4-3-3 o 4-2-3-1 e serviranno esterni forti. Ederson potrebbe essere il centrocampista giusto".

La Juve il prossimo anno può giocare per lo Scudetto? Koopmeiners è da cedere?

"Si è parlato di Lobotka, protagonista nel Napoli scudettato di Spalletti. Ha voluto sempre quel tipo di giocatori, non mi sorprende che cerchi questo tipo di giocatori. Fondamentale sarà la qualificazione Champions, per una questione economica. Il segnale del rinnovo è quello di voler andare avanti con questo progetto. La frase sul non aver capito ancora cosa sia questa Juve è emblematica. Chi è adesso alla Juve deve dimostrare di meritarsi di giocare anche il prossimo anno, perché Spalletti non farà sconti".

Corsa Champions, cosa inciderà di più?

"La condizione fisica del Como non mi ha convinto tanto nell'ultimo turno. E ho visto un grande difficoltà la Roma nel secondo tempo di San Siro. La Juve credo abbia il problema del centravanti. L'Atalanta arriva con meno pressioni e con un bel carico di entusiasmo dopo una bella rincorsa, soprattutto con tanta qualità e varietà in attacco. La Roma ha pagato pesantemente gli infortuni e nelle ultime giornate possono essere determinanti".

Italia, sarà Conte il ct?

"Mi viene da ridere. Uno che si propone dopo che se n'è andato per i soldi del Chelsea...è uno dei più bravi che c'è in Italia, ma c'è da capire chi comanderà in Federazione e chi lo ha contattato. Ma i nomi sono quelli, sicuramente la disponibilità che ha dato Conte e la disponibilità di ADL ha fatto capire che non c'è tutta questa voglia di ritrovarsi a Napoli...".