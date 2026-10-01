Alvino: "Leggo di moduli assurdi senza tenere conto di assenze o ruoli"
Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Teleclub per fare il punto della situazione sul momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: “Si parla di suggerimenti di mercato durante la sosta. E poi ci troviamo di fronte a moduli tattici assurdi che non tengono neanche conto dei giocatori che il Napoli ha e non ha in rosa per le assenze. Non parliamo poi di richieste insistenti per i giocatori che devono giocare. Poi c’è l’argomento fantasioso su stadio e centro sportivo. Ognuno dice la sua senza freni. I social poi amplificano tutto questo e diffondono questa destabilizzazione”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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