"Questo è l'erede di Maradona", il retroscena da brividi di Albertini

Dal Festival dello Sport a Trento, Demetrio Albertini ha raccontato anche un curioso aneddoto riguardante il suo arrivo a Barcellona, negli anni in cui stava per farsi conoscere al mondo un certo Leo Messi. Questo l'estratto in cui l'ex centrocampista parla della Pulce.

Hai iniziato con il Milan di Sacchi e hai finito con il Barcellona di Messi, due squadre epocali.

"Messi l'ho visto esordire: è il primo che ho incontrato al mio arrivo a Barcellona. Mi vergogno a dirlo, ma Laporta disse a Messi: 'Leo, lo conosci questo nuovo giocatore che abbiamo preso?'. E lui: 'Certo'. Poi chiede a me: 'E tu conosci Leo?'. E io: 'No'. Dopo cinque allenamenti pensai: 'Ecco l'erede di Maradona"".