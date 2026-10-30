Juventus-Napoli, Barillà avverte Spalletti: “In caso di crollo può cambiare tutto”

Antonio Barillà analizza la crisi della Juventus e il futuro di Spalletti, legato anche alla sfida col Napoli.

Il giornalista Antonio Barillà, intervenuto nel corso di "Fuori di Juve", trasmissione di Radio Bianconera, ha analizzato il momento di profonda difficoltà della Juventus e la posizione sempre più delicata di Luciano Spalletti, in vista della sfida contro il Napoli. Secondo Barillà, le responsabilità della crisi devono essere condivise tra allenatore e calciatori, con il tecnico chiamato a trovare soluzioni sul piano dell'organizzazione e la squadra a recuperare determinazione e spirito competitivo. “Penso che sia automatico in una situazione del genere che le colpe siano da dividere. Spalletti è in una posizione difficile, non tanto per la normale legge del calcio che fa del tecnico il capro espiatorio in certe situazioni. Ma evidentemente ci sono difficoltà nell'applicare i suoi concetti in campo ed è il primo responsabile dell'organizzazione di squadra. I calciatori non sono esenti da colpe, perché se giochi senz'anima non è una questione di rapporti col tecnico ma di grinta e ferocia che non mettono in autonomia in campo”.

Barillà: “Napoli fondamentale per Spalletti, la Juventus deve reimparare la juventinità”

Il giornalista ha poi approfondito le indiscrezioni relative al malumore di alcuni calciatori, che avrebbero lamentato un eccesso di teoria rispetto al lavoro pratico. Barillà ha sottolineato come il problema principale sia rappresentato dall'atteggiamento della squadra, evidenziando che un eventuale nuovo passo falso contro il Napoli potrebbe spingere la società a valutare un cambio in panchina. “Penso che il malumore derivi sicuramente da questa situazione. I colleghi che hanno raccolto il retroscena l'hanno controllato, ma è solo una delle questioni. Il problema è non tanto il risultato quanto l'atteggiamento, quindi la valutazione è ad ampio raggio. Se è un problema di applicazione, prima o poi si trova la quadra, se è di fatica si deve intervenire. In caso di crollo non credo si rimarrà su questa linea, quindi Napoli è fondamentale per il futuro di Spalletti. Il sostituto? Sarà una valutazione fatta sul momento in base a diverse componenti. C'è la progettualità futura, se si vuole un traghettatore o altro. Credo che i sondaggi si stiano facendo in maniera garbata, solo per non farsi trovare impreparati ma non come sgarbo a Spalletti. Si parla di tutti ex bianconeri, se ci fate caso. Significa che forse ci si è resi conto che oltre a un discorso tattico, bisogna reimparare la juventinità. Non è possibile che la Juve che spaventava tutti ora diventi terra di conquista. La rosa non è di primissimo livello, ma non puoi fare questo discorso quando perdi contro un Genoa che non ti è superiore in valori assoluti”.

Barillà ha infine chiarito che, a suo giudizio, non esiste una frattura tra la dirigenza e Spalletti, ma che sarà fondamentale comprendere la natura delle difficoltà emerse sul terreno di gioco. Una reazione convincente contro gli azzurri potrebbe cambiare radicalmente lo scenario. “Non c'è spaccatura tra dirigenza e allenatore, c'è da capire se questa scollatura in campo sia seria veramente. Se sono solo difficoltà si affrontano. Se c'è un problema di intesa tra squadra e allenatore allora è grave. Ma se la squadra ritrova la ferocia perduta col Napoli, tutto è diverso”.