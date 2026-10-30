Italiano: “Maradona il mio calciatore preferito! Ho due sue foto in ufficio, non devono mai mancare”

Vincenzo Italiano racconta la sua ammirazione per Maradona e ricorda i trionfi del fuoriclasse argentino a Napoli.

L'allenatore del Besiktas Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato la sua profonda ammirazione per Diego Armando Maradona, ricordando le emozioni vissute da ragazzo davanti alle imprese del fuoriclasse argentino. Un legame nato negli anni dei grandi successi del Napoli e rimasto intatto nel tempo, tanto da accompagnarlo ancora oggi nella sua carriera da allenatore. “Sono cresciuto con Maradona, che ha trascinato questa squadra e questa città verso grandissimi risultati. Ho vissuto il Maradona che ha vinto il Mondiale nel 1986 in Messico, il Maradona che regalava gol incredibili e giocate spettacolari. Mi sono innamorato di tutto quello che proponeva e faceva vedere in campo”.

Italiano: “Maradona trasformò il Napoli, mi sono innamorato delle sue giocate”

Il tecnico ha poi svelato un particolare che testimonia quanto Maradona rappresenti ancora oggi un punto di riferimento personale: nel suo ufficio conserva due fotografie del Pibe de Oro. Italiano ha inoltre ricordato la straordinaria trasformazione del Napoli grazie all'arrivo dell'argentino, capace di trascinare gli azzurri alla conquista di trofei storici. “Sono stato anche a Largo Maradona e qui, nel mio ufficio, ho due sue fotografie che non devono mai mancare. È il mio calciatore preferito da quando ho iniziato a vederlo all'opera a Napoli. All'epoca il Napoli non era una grande squadra, ma lui riuscì a trasformarla, portando in quella piazza scudetti, Coppa UEFA, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Mi sono innamorato delle sue grandissime giocate e di tutto quello che è riuscito a dare a Napoli”.