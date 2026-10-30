Carnevale ricorda Maradona: “Senza di lui non avremmo vinto nulla. Aveva sempre una parola per tutti”

Andrea Carnevale ricorda Maradona e il suo ruolo decisivo nei successi azzurri. Le parole di Ferlaino.

Nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona, l'ex attaccante del Napoli Andrea Carnevale è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di "Radio Goal", per ricordare il fuoriclasse argentino e il ruolo fondamentale avuto nella crescita della squadra azzurra. Carnevale ha sottolineato non soltanto le straordinarie qualità tecniche del Pibe de Oro, ma anche la sua capacità di trasmettere fiducia, carattere e sicurezza ai compagni di squadra. “Un grande campione, un grande uomo. Devo ringraziare solamente lui se sono diventato un giocatore di qualità e di carattere. Diego aveva sempre una parola per tutti i miei compagni. Per me è infinito, perché senza di lui non avremmo mai vinto assolutamente nulla”.

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