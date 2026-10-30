Di Fusco: “Meret tecnicamente migliore di Milinkovic! Napoli in ripresa, ma subisce troppi gol”

Raffaele Di Fusco confronta Meret e Milinkovic-Savic, analizza il Napoli e ricorda la generosità di Maradona.

L'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco, intervenuto nel corso di "Terzo Tempo Calcio Napoli", trasmissione in onda su Televomero, ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi innanzitutto sul dualismo tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Di Fusco ha espresso la propria preferenza per il portiere friulano dal punto di vista tecnico, pur riconoscendo il rendimento positivo del collega serbo. “Meret o Milinkovic-Savic? Il Napoli ha due ottimi portieri, ma dal punto di vista tecnico ritengo migliore Meret. Non so se Allegri stia utilizzando Milinkovic a seconda delle squadre che affronta, che in ogni caso non sta facendo male”. L'ex azzurro ha poi commentato la decisione della Juventus di andare in ritiro prima della sfida contro il Napoli, mostrando qualche perplessità sull'efficacia di questa soluzione nel calcio attuale: “Il ritiro della Juve? Nel calcio moderno non credo sia la medicina giusta. Prima era diverso, faceva anche bene. Ci si trovava, si stava insieme, non c'erano nemmeno i cellulari”.

Di Fusco: “Napoli in ripresa, undici gol nelle ultime tre partite. Maradona aiutava i bambini senza pubblicità”

Di Fusco ha quindi evidenziato i segnali di crescita mostrati dagli azzurri nelle ultime uscite, sottolineando soprattutto il miglioramento della condizione fisica di alcuni protagonisti e il contributo di Noa Lang in fase difensiva. Restano tuttavia alcune difficoltà nella retroguardia, come dimostrano le sette reti incassate nelle ultime tre gare. “Il Napoli nelle ultime tre partite ha fatto undici gol e ne ha subiti sette. Ne ha segnati tre alla Roma, la miglior difesa d'Europa. Alcuni come Anguissa e McTominay stanno crescendo di condizione, Lang sta facendo un ottimo lavoro difensivo. Il segnale di un risveglio c'è, è in ripresa, le prossime tre sono partite aperte contro Juve, Porto e Lazio”.

Infine, nel giorno dedicato al ricordo di Diego Armando Maradona, l'ex portiere ha raccontato il lato più umano del fuoriclasse argentino, soffermandosi sulle iniziative benefiche portate avanti lontano dai riflettori. “Noi come Napoli Legends abbiamo pubblicato una lettera per Maradona che è un po' il pensiero di tutti. L'iniziativa delle Napoli Legends nasce per fare del bene ai bambini. Diego ne ha fatto tanto nei loro confronti senza dire nulla. Abbiamo tante testimonianze della beneficenza senza farsi pubblicità. Ricordo di un orfanotrofio tra Ercolano e Pompei in cui Diego ha fatto tanto del bene senza raccontare niente. Di lui si parla delle grandi vittorie con il Napoli, però io l'ho vissuto anche nel primo anno di Napoli quando si lottava per non retrocedere. Ma anche in quelle condizioni era sempre ottimista ed era davanti a tutti, non faceva mai perdere la speranza”.