Braglia: “Il problema della Juve non è Spalletti! Col Napoli non perderà, ma neanche vincerà”

Simone Braglia difende Spalletti, analizza Juventus-Napoli e si esprime sul derby tra Milan e Inter.

L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto nel corso di "Maracanà", trasmissione di TMW Radio, ha analizzato il difficile momento della Juventus in vista della sfida contro il Napoli, prendendo posizione sul futuro di Luciano Spalletti: "Traghettatore al posto di Spalletti? Le colpe sono della proprietà e di chi ha fatto questa squadra. Credo che Spalletti debba arrivare fino alla fine, se poi non avrà ottenuto gli obiettivi iniziali allora prenderanno la decisione definitiva. Per me si deve andare fino in fondo, no a un traghettatore. La società deve fare quadrato e responsabilizzare i giocatori. Il problema non è Spalletti ma gli acquisti fatti in precedenza. Oggi si sta correndo dietro a una rosa che di Juventus ha poco. Dal punto di vista comunicativo Spalletti ha sbagliato diverse volte”.

Braglia: “La Juventus non perderà col Napoli, ma non vincerà neanche. Serve continuità”

L'ex portiere ha poi commentato la reazione della società dopo la sconfitta contro il Genoa, sottolineando la necessità di responsabilizzare i calciatori e ritrovare una maggiore continuità di rendimento. Braglia ha inoltre espresso il proprio pronostico sulla sfida contro gli azzurri, immaginando un pareggio. “Detto questo, mi sembra che Carnevali abbia riunito la squadra dopo il Genoa e probabilmente c'è stata una reprimenda per tutti, perché la Juve non può perdere la sua nomea. Sicuramente la Juve non perderà col Napoli, ma neanche vincerà. La questione non è battere il Napoli ma essere continua”.

Braglia sul derby: “Il Milan può vincere, ma se perde è fuori dalla lotta scudetto”

Nel corso dell'intervento, Braglia ha affrontato anche gli altri temi della giornata, soffermandosi sulle possibili difficoltà di Roma e Lazio, sul derby di Milano e sull'eventuale arrivo di Mauro Icardi alla Juventus. “Non penso abbiano difficoltà, ma forse la Roma a Udine... che non può perdere tutte le partite la squadra bianconera”. Sul confronto tra Milan e Inter ha aggiunto: “A me dà l'impressione che potrebbe dare la svolta al Milan e credo possa vincere se c'è spirito di squadra che possa essere determinante contro una rosa che qualitativamente è superiore. È la partita della svolta per il Milan. Se perde questa partita il Milan, è fuori dalla lotta scudetto”. Infine, sull'ipotesi Icardi in bianconero: “È stato un grande calciatore in passato, alla Juve però c'è bisogno di altro ora. Magari porta un giovane in rosa, piuttosto che andare a prendere lui”.