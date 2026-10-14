Villarreal-Napoli, Alvino deluso: "C'è una sola frase per descrivere la partita di ieri"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social dopo il ko del Napoli contro il Villarreal: "Aprire la trasmissione oggi non è facile, ma c’è un’espressione che descrive perfettamente la gara di ieri sera: una doccia fredda. Una doccia gelata, arrivata proprio quando le buone prestazioni in campionato, i recuperi in rosa e i tanti ottimi auspici ci avevano illuso che il peggio fosse alle spalle. Ora l’unico imperativo è voltare pagina. Rinvangare il passato non serve a nulla, ma resta la consapevolezza — sottolineata anche dal mister — che continuare su questa strada ci porterebbe dritti al disastro.

I prossimi rientri dagli infortuni aiuteranno e le idee su valori, moduli ed errori da non ripetere sono ormai chiare. Sbagliare è umano, ma perseverare sarebbe diabolico. Sabato si va a Venezia e si torna subito in campo. L’obiettivo è uno solo: dimenticare il passo falso e ritrovare immediatamente la vittoria. Non ci sono più scuse, e sia la squadra sia l’allenatore hanno già chiarito di non volerne cercare. Facciamo in modo che questa doccia fredda sia lo scossone decisivo per il resto della stagione. A volte le docce fredde sono terapeutiche".