Villarreal, la mentalità di Perez: "Vincere rispettando il piano-gara ha valore incalcolabile"

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Iñigo Pérez esalta il Villarreal dopo il 3-1 sul Napoli: decisiva la fedeltà al piano tattico anche dopo lo svantaggio iniziale.

Iñigo Pérez, allenatore del Villarreal, ha analizzato il successo per 3-1 contro il Napoli ai microfoni di Marca, sottolineando soprattutto la reazione della sua squadra dopo il gol iniziale degli azzurri: "Dobbiamo cercare di vedere il subire un gol non come una battuta d'arresto, ma come qualcosa che accettiamo, qualcosa che può succedere. La chiave è stata attenersi alla nostra strategia e alla nostra tattica, ed è così che abbiamo ottenuto la vittoria". Il tecnico ha poi evidenziato l'importanza del risultato per consolidare le proprie idee: "Ogni vittoria aumenta la fiducia e le idee della squadra e dell'allenatore. Quando si vince e la squadra ha elaborato un piano di gioco, questo è fondamentale per accrescere le aspettative".

Iñigo Pérez: "In Champions sappiamo che ogni partita è una finale"

Pérez non vuole però attribuire al successo sul Napoli un peso eccessivo in vista del prosieguo del cammino europeo: "Le partite europee richiedono un'analisi tattica molto approfondita, e in Champions League sappiamo che ogni partita è una finale. Quello che è successo l'anno scorso non mi riguarda. Sono anni diversi e progetti diversi". L'allenatore ha quindi spostato subito l'attenzione sul campionato: "Ora ci aspetta un breve periodo di svago, ma da domani penseremo già all'Elche. Quella sarà la nostra priorità. Poi arriverà la Champions League. Quello che è successo oggi non influirà su quello che succederà contro il PSG o il Liverpool. Quando giocheremo ad Anfield, non ci ricorderemo nemmeno di oggi".